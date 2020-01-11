Сонячні панелі токсичні? Названо невідомі раніше факти

Створення та утилізація сонячних панелей пов'язані з використанням отруйних і токсичних матеріалів, що дає привід звинувачувати їх у шкоді здоров'ю людей і навколишній природі.

Про це йдеться в статті видання "Наука і техніка". Незважаючи на те, що сонячна енергетика вважається чистою і поновлюваною, вона все одно може створити вуглецевий слід, наближаючи кліматичну кризу, стверджують автори.

Сонячні панелі cat.org.uk

"На жаль, але "зелена" енергія сонячних панелей все ще впливає на навколишній світ протягом всього життєвого циклу. Зокрема, створення панелей вимагає значних енерговитрат добувної та обробної промисловості. Утилізація модулів в кінці терміну служби за фактом також впливає на навколишнє середовище", – йдеться в статті.

Екологічну чистоту енергії з сонячних станцій часто критикують через високі витрати виробництва, а також змісту отруйних речовин в складі панелей. Зокрема, фотоелементи містять свинець, кадмій, галій, миш'як і т. д.

Наразі ведуться активні роботи зі створення нових напівпровідників для сонячних панелей, наприклад на основі вісмуту і сурми, але вони поки знаходяться в стадії розробки. При цьому зараз токсичні і отруйні забруднювачі можуть повністю вимиватися з фрагментів сонячних модулів за кілька місяців дощовою водою.

Використані сонячні модулі відносяться до категорії електронного сміття (e-waste). Річний світовий обсяг електронного сміття в 2015 році склав 43,8 млн тонн, а вже в 2019 році він перевищив 50 млн тонн. Передбачається, що до 2030 року в світі утворюється 1,7-8 млн тонн відходів сонячних панелей, а вже до 2050 року річний обсяг відпрацьованих модулів об'ємом в 5 млн тонн буде відповідати більш 10% всього електронного сміття, створенного у світі в 2014 році.

У зв'язку з тим, що сьогодні обсяги "сонячних відходів" невеликі, модулі в основному переробляються на заводах, призначених для переробки багатошарового скла, металів або електронних відходів. В результаті виділяються тільки основні матеріали – скло, алюміній і мідь, в той час як сонячні осередки і пластик просто спалюють або відправляють на полігони.

Отже, зараз груба переробка не забезпечує утилізацію екологічно небезпечних матеріалів типу свинцю, кадмію або селену. Через це токсичні і небезпечні для життя людей і навколишнього середовища елементи з часом так чи інакше потрапляють в грунт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що китайська компанія Risen Energy повідомила про початок випуску сонячних панелей потужністю понад 500 Вт і ефективністю в 20,2%, що, на думку виробника, "відкриває нову еру сонячної енергетики".

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