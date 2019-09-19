У Львові електростанцію вмонтують в історичну будівлю

Адміністрація Львова в рамках реконструкції Львівського палацу мистецтв, відомого, як Палац Потоцьких, хоче встановити в ньому сонячну електростанцію.

Про це йдеться в тексті тендера в системі ProZorro, який оголосив комунальний заклад культури Львівської обласної ради. Кошти будут надані з бюджету міста.

Палац Потоцьких у Львові science.lpnu.ua

Під час реконструкції історичної будівлі на вул. Коперника, 17 також планують відремонтувати фасади і покриття, замінити вікна та двері, пофарбувати ворота і рами.

Згідно з документами на сайті, адміністрація хоче встановити на будівлі сонячні панелі CSUN потужністю 370 Вт, системи моніторингу роботи станції, а також обмежувачі перенапруги.

Аукціон стартує 30 вересня, очікувана вартість послуг - 23 мільйони 842 тисячі гривень.

Переможець повинен буде здати роботу до 31 грудня 2024 року.

Варто відзначити, що Палац був побудований в 1880 році за проектом французького архітектора Людвіга де Верни на місці садиби, що належала Альфреду Юзефу Потоцькому.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про повідомлення активістів, які стривожені через спорудження плавучої електростанції на півдні України і можливого викиду радіації, який відбудеться під час будівництва

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