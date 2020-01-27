Во Франции начнут закрывать ядерные реакторы: что решили в правительстве

Министерство экологии Франции обнародовало программу энергетической политики страны, в рамках которой планируется сократить долю ядерной энергетики до 50% к 2035 году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документ доступен для публичного обсуждения до 19 февраля 2020 года.

Согласно программе, Франция планирует к 2050 году достичь климатической нейтральности. Для этого программа устанавливает приоритеты действий государственных органов в области энергетики для достижения целей, установленных законом:

сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году (от уровня 1990 года);

сократить конечное потребление энергии (-20% к 2030 году) и, в частности, потребление ископаемого топлива (-40% к 2030 году);

довести долю возобновляемых источников энергии до 33% валового конечного потребления энергии в 2030 году;

сократить долю ядерной энергетики в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году.

На данный момент во Франции расположено 58 ядерных реакторов, распределенных по 19 электростанциям. В частности, энергию в сеть страны поставляет 34 реактора по 900 МВт, 20 реакторов по 1300 МВт и 4 реактора по 1450 МВт. Общая установленная мощность ядерной генерации страны – 63,2 ГВт, причем в 2018 году ядерная энергетика выработала 393,2 ТВт*ч или 71,7% от всей электроэнергии страны.

Согласно плану, в 2020 году правительство планирует остановить два реактора на электростанции Фессенхайм. Также будут выведены из эксплуатации старые реакторы мощностью 900 МВт на электростанциях Блай, Бюже, Шинон, Крюа, Дампьер, Гравелин и Трикастен. Всего планируется закрыть 14 реакторов.

Ранее OBOZREVATEL, как члены Европейского парламента во время обсуждения вопроса, какую экономическую деятельность можно считать "зеленой", вычеркнули ядерную энергетику из списка "экологических".

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