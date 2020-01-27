У Франції почнуть закривати ядерні реактори: що вирішили в уряді

Міністерство екології Франції оприлюднило програму енергетичної політики країни, в рамках якої планується скоротити частку ядерної енергетики до 50% до 2035 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Документ доступний для публічного обговорення до 19 лютого 2020 року.

Згідно з програмою, Франція планує до 2050 року досягти кліматичної нейтральності. Для цього уряд встановлює пріоритети дій державних органів у галузі енергетики для досягнення цілей, встановлених законом:

скоротити викиди парникових газів на 40% до 2030 року (від рівня 1990 року);

скоротити кінцеве споживання енергії (-20% до 2030 року) і, зокрема, споживання викопного палива (-40% до 2030 року);

довести частку відновлюваних джерел енергії до 33% валового кінцевого споживання енергії в 2030 році;

скоротити частку ядерної енергетики у виробництві електроенергії до 50% до 2035 року.

На даний момент у Франції розташовано 58 ядерних реакторів, розподілених по 19 електростанціям. Зокрема, енергію в мережу країни поставляє 34 реактора по 900 МВт, 20 реакторів по 1300 МВт і 4 реактора по 1450 МВт. Загальна встановлена потужність ядерної генерації країни – 63,2 ГВт, причому в 2018 році ядерна енергетика виробила 393,2 ТВт*год або 71,7% від усієї електроенергії країни.

Згідно з планом, у 2020 році уряд планує зупинити два реактори на електростанції Фессенхайм. Також будуть виведені з експлуатації старі реактори потужністю 900 МВт на електростанціях Блай, Бюже, Шинон, Крюа, Дампьер, Гравелин і Трікастен. Всього планується закрити 14 реакторів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як члени Європейського парламенту під час обговорення питання, яку економічну діяльність можна вважати "зеленою", викреслили ядерну енергетику зі списку "екологічних".

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