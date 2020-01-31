Працюють навіть вночі: в США створили сонячні панелі нового типу

Вчені з Каліфорнійського університету в США створили фотоелементи, які виробляють до 50 ват енергії на квадратний метр в нічний час.

Про це повідомляє EurekAlert. Це приблизно чверть від того обсягу, який сонячні панелі видають в денний час.

Сонячні панелі в нічний час clean-energy-ideas.com

"Звичайний фотоелемент генерує енергію, вбираючи сонячне світло, що призводить до утворення напруги в пристрої і виникнення струму. У новому пристрої світло, навпаки, випромінюється, а струм і напруга йдуть в протилежному напрямку, але енергія все одно виробляється. Доводиться використовувати інші матеріали, але фізика та ж сама", – заявив, професор Джеремі Манді.

Такий елемент видаватиме близько 50 ват на квадратний метр і здатний працювати і вдень, якщо як-небудь заблокувати пряме сонячне світло або направити поверхню в сторону від сонця. Так що його можна використовувати для того, щоб врівноважити цикли вироблення сонячних електростанцій.

Раніше OBOZREVATEL писав, як аналогічний пристрій створив винахідник з Лос-Анджелеса: його установка з полістиролового кожуха, покритого легкою алюмінієвою плівкою, може виробляти енергію в нічний час.

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