Головна Новини
31 січня • оновлено в 13:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Сонячна енергетика

Працюють навіть вночі: в США створили сонячні панелі нового типу

1.8т
Читати матеріал російською

Вчені з Каліфорнійського університету в США створили фотоелементи, які виробляють до 50 ват енергії на квадратний метр в нічний час.

Про це повідомляє EurekAlert. Це приблизно чверть від того обсягу, який сонячні панелі видають в денний час.

Сонячні панелі в нічний час

Сонячні панелі в нічний час

clean-energy-ideas.com

Новини
У Швеції створили "кімнатні" фотоелектричні панелі для зарядки гаджетів

"Звичайний фотоелемент генерує енергію, вбираючи сонячне світло, що призводить до утворення напруги в пристрої і виникнення струму. У новому пристрої світло, навпаки, випромінюється, а струм і напруга йдуть в протилежному напрямку, але енергія все одно виробляється. Доводиться використовувати інші матеріали, але фізика та ж сама", – заявив, професор Джеремі Манді.

Такий елемент видаватиме близько 50 ват на квадратний метр і здатний працювати і вдень, якщо як-небудь заблокувати пряме сонячне світло або направити поверхню в сторону від сонця. Так що його можна використовувати для того, щоб врівноважити цикли вироблення сонячних електростанцій.

Раніше OBOZREVATEL писав, як аналогічний пристрій створив винахідник з Лос-Анджелеса: його установка з полістиролового кожуха, покритого легкою алюмінієвою плівкою, може виробляти енергію в нічний час.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
США
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги