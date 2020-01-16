Як збільшити прибуток від сонячних панелей в декілька разів: знайдено новий спосіб

Китайська компанія Huawei розробила комплекс алгоритмів AI Boost FusionSolar, які здатні самостійно навчатися, для підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомляє профільний ресурс PR Newswire. Система була показана на Всесвітньому саміті з енергетики майбутнього (WFES) в Дубаї.

Система AI Boost FusionSolar створена для великих наземних сонячних електростанцій і здатна навчатися на підставі нових даних. Під час роботи вона постійно аналізує дані навколишнього середовища для оптимізації роботифотоелктричних модулів.

"Завдяки роботі системи Huawei можна максимізувати рівень вироблення електроенергії, що дозволяє досягти рекордно низьких показників нормованої вартості електроенергії", – відзначають автори видання.

Система використовує програмне забезпечення Smart IV Curve Diagnosis 3.0, яке дозволяє проводити віддалене сканування і моніторинг 100 МВт протягом 15 хвилин. Після аналізу комплекс автоматично генерує звіт на основі отриманих результатів.

Перша електростанція, яка впровадила AI Boost Fusion Solar в 2019 році в Дубаї, на сьогоднішній день демонструє коефіцієнт продуктивності на рівні 92%.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що вчені знайшли спосіб, як підвищити ефективність сонячних панелей з перовскита до 66% завдяки лазерної технології. Це втричі перевищує ефективність існуючих модулів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!