В Австралії навчилися видобувати золото за допомогою сонячної і вітрової енергії

Золотодобувний рудник Agnew в Австралії перейде на живлення від сонячної і вітряної енергії.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання зазначає, що повна установка "зелених" джерел енергії на об'єкті планується в 2020 році.

Золотодобувний рудник Agnew light-speed.com.au

Спочатку об'єкти на шахті Agnew, яка розташована в 645 кілометрах на північний схід від міста Перт, отримували енергію від дизельного палива. В рамках першого етапу модернізації на шахті встановлять сонячні панелі. Під час другого етапу шахту додатково обладнають п'ятьма вітряними турбінами і запасним акумулятором.

"Цей інноваційний проект стане першим в Австралії і встановить стандарти для забезпечення шахт енергією по всій території Західної Австралії", – заявив міністр енергетики регіону Білл Джонстон. За його словами, в рамках глобального проекту під керівництвом компанії EDL Energy в країні буде створено мережу з поновлюваних джерел енергії.

Видання зазначає, що Австралія вважається одним з кращих місць у світі для комбінованого використання енергії сонця і вітру. У денний час об'єкти "зеленої" генерації отримують рясне освітлення, при цьому у нічний час дме сильний вітер, підкреслюють автори статті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рішення компанії Facebook перевести свій самий енергоефективний дата-центр в США на сонячну енергію.

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