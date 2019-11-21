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21 листопада • оновлено в 18:13
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/ Сонячна енергетика

В Австралії навчилися видобувати золото за допомогою сонячної і вітрової енергії

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Золотодобувний рудник Agnew в Австралії перейде на живлення від сонячної і вітряної енергії.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання зазначає, що повна установка "зелених" джерел енергії на об'єкті планується в 2020 році.

Золотодобувний рудник Agnew

Золотодобувний рудник Agnew

light-speed.com.au

Спочатку об'єкти на шахті Agnew, яка розташована в 645 кілометрах на північний схід від міста Перт, отримували енергію від дизельного палива. В рамках першого етапу модернізації на шахті встановлять сонячні панелі. Під час другого етапу шахту додатково обладнають п'ятьма вітряними турбінами і запасним акумулятором.

"Цей інноваційний проект стане першим в Австралії і встановить стандарти для забезпечення шахт енергією по всій території Західної Австралії", – заявив міністр енергетики регіону Білл Джонстон. За його словами, в рамках глобального проекту під керівництвом компанії EDL Energy в країні буде створено мережу з поновлюваних джерел енергії.

Видання зазначає, що Австралія вважається одним з кращих місць у світі для комбінованого використання енергії сонця і вітру. У денний час об'єкти "зеленої" генерації отримують рясне освітлення, при цьому у нічний час дме сильний вітер, підкреслюють автори статті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рішення компанії Facebook перевести свій самий енергоефективний дата-центр в США на сонячну енергію.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори
Місце
Австралія
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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