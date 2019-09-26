Унікальні фізичні властивості: вчені винайшли новий тип батарей

Інженери з Швейцарської вищої технічної школи в Цюріху розробили прототип гнучкого батареї, форму якої можна змінювати, не завдаючи шкоди запасу енергії.

Про це повідомляє Science Daily. Як і звичайні акумулятори для гаджетів, винахід зібрано з шарів, однак вперше вчені застосували гнучкі елементи.

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Особливість винаходу - створений вченими електроліт (частина акумулятора, через яку проходять іони літію в процесі зарядки і розрядки). За словами винахідників, ніхто раніше не застосовував для створення літій-іонних батарей виключно гнучкі компоненти.

Два токос'емника для анода і катода складаються з гнучкого полімерного композиту, виготовленого з електропровідного вуглецю, який також служить зовнішньою оболонкою.

На внутрішній поверхні композиту розташований тонкий шар срібних пластинок, накладених один на одного, як луска. Така конструкція дозволяє їм не втрачати контакту, навіть якщо струмознімач розтягується. Але навіть якщо лусочки втратили контакт, струм все одно проходить через що містить вуглець композит.

Потім за допомогою маски вчені розпорошили катодний (з оксиду марганцю) і анодний (з оксиду ванадію) порошки на певні області шару срібла. В якості фінального кроку вони поклали два токос'емника один на одного, розділивши їх шаром гелю-електроліту, який запобіжить займання пошкодженої батареї.

Такі акумулятори можна застосовувати для виготовлення дисплеїв, які згортаються в рулон, смартфонів зі складним екраном і тканин, в які вшиті різні датчики, однак перш доведеться оптимізувати прототип, впевнені автори розробки.

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