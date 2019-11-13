Дешевая энергия для всей планеты: ученый нашел способ использовать пустыни Африки

Профессор Амина Аль-Хабайбе из Университета Ноттингем Трент в Англии заявил, что возобновляемой энергии пустыни Сахара в Африке хватит для обеспечения электричеством всей Земли.

Об этом сообщает издание "Хайтек". Журналисты отмечают, что солнечная ферма, которая покрыла бы всю пустыню, может производить в 2 тыс. раз больше энергии, чем самые крупные электростанции мира.

"Площадь Сахары составляет примерно 9 млн кв. км, а значит, сумма энергии всех солнечных лучей над пустыней – более 22 млрд ГВт⋅ч в год. По оценкам NASA, на каждый квадратный метр пустыни Сахара в Африке поступает в среднем от 2 000 до 3 000 кВт⋅ч солнечной энергии в год", – отмечает издание.

Сегодня существуют две технологии для производства электроэнергии в пустыне: концентрированная солнечная энергия станций башенного типа и привычные фотоэлектрические солнечные батареи. Башенные станции использует линзы или зеркала, которые фокусируют солнечную энергию на расположенной в центре станции башни.

Солнечная электростанция Айвенпа в США

Эта технология напоминает работу атомного реактора, также разгоняющего паровую турбину с помощью огромных температур. Вращение турбины создает электричество. В некоторых системах для накопления энергии используют расплавленную соль для хранения солнечной энергии, что позволяет вращать турбину и ночью.

Недостатком этого метода становится уязвимость линз и зеркал. Их легко загрязняют песчаные бури, поэтому устанавливая такие инструменты, нужно продумать и то, как часто их будут очищать. Кроме того, системы турбин и парового отопления требуют воду для работы. В пустыне ее куда меньше, чем необходимо для функционирования системы.

Обычные фотоэлектрические панели переводят солнечную энергию в электрическую с помощью полупроводников. Однако панели не выдерживают температуры выше 45 °C.

При этом солнечные и ветряные фермы могут изменить климатические условия в пустыне Сахара. Образование облаков над пустыней станет результатом работы установок, которые вырабатывают электричество.

Солнечная электростанция Айвенпа в США

Автор исследования, посвященного терраформированию Сахары, доктор Ян Ли, говорит: "Результаты нашей модели показывают, что крупномасштабные ветряные фермы в Сахаре удвоят количество осадков в пустыне. В результате дождей растительный покров пустыни тоже вырастет на 20%".

Причин для таких изменений несколько. Во-первых, ветряные турбины улучшают смешивание воздуха из-за вращения лопастей и усиливают схождение ветра в области с низким давлением. В результате создается петля обратной зависимости: чем больше дождя попадает на землю, тем больше осадков с нее испаряется.

В то же время солнечные панели, которые поглощают лучи, уменьшают степень отражения света от поверхности, что тоже приводит к увеличению количества осадков. Исследователи предполагают, что уменьшение отражения солнечного света вызовет 50-процентное увеличение осадков.

"Если бы человечество смогло осуществить такой эпический план, то получило бы не просто зеленую Сахару. Люди избавились бы от необходимости в ископаемом топливе: пустынная установка вырабатывала бы 82 тВт электроэнергии в год. Сегодняшнее потребление всей планеты –– порядка 18 тВт", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL развенчал миф о том, что солнечные панели могут нанести вред здоровью из-за радиоактивности или химических веществ является мифом.

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