В Африке запустили самую большую в мире солнечную электростанцию: видео

В Египте запустили в эксплуатацию солнечный парк Benban мощностью более 1,5 ГВт, что делает его самым большим в мире.

Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на YouTube. Авторы видео подчеркивают, что на реализацию проекта ушло 3 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Солнечный парк Benban e-shape.eu

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Солнечная станция построена в окрестностях города Аусан и занимает 37 кв. км пустыни Сахара. Благодаря наличию 6 млн фотоэлектрических панелей, парк способен обеспечить электроэнергией более миллиона жилых домов.

Общая мощность станции составила более 1,5 ГВт. При этом в дальнейшем солнечный парк планирует выйти на мощность в 1,8 ГВт. До этого самой большой станцией в мире была Tenger Desert Park в Китае мощностью в 1,54 ГВт.

Благодаря станции Benban Египет сможет каждый год предотвращать 1,9 млн тонн выбросов СО2 в атмосферу. При этом к 2020 году страна планирует получать 20% энергии из возобновляемых источников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как на юге Франции заработала самая большая плавучая солнечная электростанция в Европе.

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