Украинцам выдадут 6500 грн "на зиму": кто получит деньги в декабре и что еще нужно знать

В Украине в декабре 2024 года малообеспеченным семьям и ряду переселенцев (ВПЛ) единоразово выплатят 6500 грн "зимней помощи" для детей. OBOZ.UA узнал у Минсоцполитики ключевые детали новой программы.

Видео дня

"Зимние 6500 грн" раздадут не всем. Кто их получит? Малообеспеченные, которые в ноябре-2024 получали соответствующее пособие. Важно! В составе семьи должны быть дети до 18 лет.

Семьи ВПЛ с детьми до 18 лет, которые в ноябре-2024 получили "переселенческую" выплату;

Семьи ВПЛ с лицами с инвалидностью I группы, которые также получали "переселенческие" в ноябре-2024. Обратите внимание: возраст каждого ребенка рассчитывается по состоянию на ноябрь-2024 – именно в этом месяце ему должно быть меньше 18 лет.

Кому дадут более 6500 грн?

Помощь выплачивается не на всю семью, а именно на ребенка или лицо с инвалидностью. То есть семьи, в составе которых больше одного человека из этих категорий, получат по 6500 грн на каждого из них.

На что можно потратить деньги?

Пока никто не будет проверять , потрачены ли средства именно на приобретение теплых вещей для детей.

, потрачены ли средства именно на приобретение теплых вещей для детей. Выплату разработали в ответ на одну из наиболее часто озвучиваемых родителями потребностей - закупку зимней детской одежды. Впрочем, получателей не будут ограничивать список конкретных торговых сетей или сайтов, на которых можно приобрести товары для детей.

В будущем может появиться механизм отслеживания целевых расходов получателей помощи.

Что еще нужно знать о новой выплате?

подавать заявки на получение 6500 грн не нужно , получателей определят автоматически на основании данных из госреестров;

, получателей определят автоматически на основании данных из госреестров; деньги выплатят на банковские карты получателей государственной помощи – на тот же счет, на который лицо получает другие пособия;

деньги, как ожидаются, должны прийти на карты в первой половине декабря ;

; выплата не повлияет на размер субсидий и иного пособия, зависящего от доходов семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы смогут увеличить "тысячу Зеленского" на 100 грн. Что для этого делать, рассказали в государственном банке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!