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Украинцам выдадут 6500 грн "на зиму": кто получит деньги в декабре и что еще нужно знать
В Украине в декабре 2024 года малообеспеченным семьям и ряду переселенцев (ВПЛ) единоразово выплатят 6500 грн "зимней помощи" для детей. OBOZ.UA узнал у Минсоцполитики ключевые детали новой программы.
Кому дадут более 6500 грн?
- Помощь выплачивается не на всю семью, а именно на ребенка или лицо с инвалидностью. То есть семьи, в составе которых больше одного человека из этих категорий, получат по 6500 грн на каждого из них.
На что можно потратить деньги?
- Пока никто не будет проверять, потрачены ли средства именно на приобретение теплых вещей для детей.
- Выплату разработали в ответ на одну из наиболее часто озвучиваемых родителями потребностей - закупку зимней детской одежды. Впрочем, получателей не будут ограничивать список конкретных торговых сетей или сайтов, на которых можно приобрести товары для детей.
- В будущем может появиться механизм отслеживания целевых расходов получателей помощи.
Что еще нужно знать о новой выплате?
- подавать заявки на получение 6500 грн не нужно, получателей определят автоматически на основании данных из госреестров;
- деньги выплатят на банковские карты получателей государственной помощи – на тот же счет, на который лицо получает другие пособия;
- деньги, как ожидаются, должны прийти на карты в первой половине декабря;
- выплата не повлияет на размер субсидий и иного пособия, зависящего от доходов семьи.
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