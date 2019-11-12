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12 ноября • обновлено в 11:16
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Солнечные панели вредят здоровью? Эксперты прояснили угрозу

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Информация о том, что солнечные панели могут нанести вред здоровью из-за радиоактивности или химических веществ является мифом.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фобии по поводу вреда от солнечных панелей основаны на отсутствии информации у обывателей, уверены специалисты.

Солнечные панели

Солнечные панели

http://www.brasilalemanhanews.com.br

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Как гласит первый миф, в солнечных панелях якобы находятся вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье людей. В качестве примеров токсичных веществ приводятся свинец и кадмий.

Несмотря на частичное использование вредных веществ при создании панелей, они могут попасть в окружающую среду только при создании или утилизации панелей. Следовательно, в местах, где обычно монтируют рабочие панели, люди находятся в полной безопасности.

Кроме того, сами объемы используемых вредных веществ чрезвычайно малы. К примеру, в тонкопленочных модулях слой кадмия равен 1-3 микрона и находится под вакуумом между двумя слоями стекла. При этом толщина волоса человека равна 80-110 микрон.

В рамках второго мифа утверждается, что установленное солнечное оборудование является источником радиоактивного излучения. Якобы панели во время работы генерируют проникающее излучение.

Однако в конструкции панелей физически нет ничего, что может быть источником вредного излучения (вне зависимости от его типа).

Если сравнивать панель с бытовыми приборами или гаджетами, то даже мобильный телефон более вреден для здоровья, поскольку излучает радиочастотный фон.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США ученые из Калифорнийского университета создали искусственные "подсолнухи", которые сами "следят" за солнцем и смогут со временем заменить классические панели.

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Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Тема
Солнечные панели
Место
Украина
Теги
альтернативная энергетика Green Oboz
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