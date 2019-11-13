Дешева енергія для всієї планети: вчений знайшов спосіб використовувати пустелі Африки

Професор Аміна Аль-Хабайбе з Університету Ноттінгем Трент в Англії заявив, що відновлюваної енергії пустелі Сахара в Африці вистачить для забезпечення електрикою всій Землі.

Про це повідомляє видання "Хайтек". Журналісти відзначають, що сонячна ферма, яка покрила б всю пустелю, може виробляти в 2 тис. разів більше енергії, ніж найбільші електростанції світу.

"Площа Сахари становить приблизно 9 млн кв. км, а значить, сума енергії всіх сонячних променів над пустелею – більш 22 млрд ГВт⋅ч в рік. За оцінками NASA, на кожен квадратний метр пустелі Сахара в Африці надходить в середньому від 2 000 до 3 000 кВт⋅ч сонячної енергії в рік", – відзначає видання.

Сьогодні існують дві технології для виробництва електроенергії в пустелі: концентрована сонячна енергія станцій баштового типу і звичні фотоелектричні сонячні батареї. Баштові станції використовує лінзи або дзеркала, які фокусують сонячну енергію на розташованій в центрі станції вежі.

Сонячна електростанція Айвенпа в США

Ця технологія нагадує роботу атомного реактора, що також розганяє парову турбіну за допомогою величезних температур. Обертання турбіни створює електрику. У деяких системах для накопичення енергії використовують розплавлену сіль для зберігання сонячної енергії, що дозволяє обертати турбіну і вночі.

Недоліком цього методу стає вразливість лінз і дзеркал. Їх легко забруднюють піщані бурі, тому встановлюючи такі інструменти, потрібно продумати і те, як часто їх будуть очищати. Крім того, системи турбін і парового опалення вимагають воду для роботи. У пустелі її куди менше, ніж необхідно для функціонування системи.

Звичайні фотоелектричні панелі переводять сонячну енергію в електричну за допомогою напівпровідників. Однак панелі не витримують температури вище 45 °C.

При цьому сонячні і вітряні ферми можуть змінити кліматичні умови в пустелі Сахара. Утворення хмар над пустелею стане результатом роботи установок, які виробляють електрику.

Сонячна електростанція Айвенпа в США

Автор дослідження, присвяченого тераформуванню Сахари, доктор Ян Лі, каже: "Результати нашої моделі показують, що великомасштабні вітряні ферми в Сахарі подвоять кількість опадів в пустелі. В результаті дощів рослинний покрив пустелі теж виросте на 20%".

Причин для таких змін кілька. По-перше, вітряні турбіни покращують змішування повітря через обертання лопатей і підсилюють сходження вітру в області з низьким тиском. В результаті створюється петля зворотній залежності: чим більше дощу потрапляє на землю, тим більше опадів з неї випаровується.

У той же час сонячні панелі, які поглинають промені, зменшують ступінь відбиття світла від поверхні, що теж призводить до збільшення кількості опадів. Дослідники припускають, що зменшення відображення сонячного світла викличе 50-відсоткове збільшення опадів.

"Якби людство змогло здійснити такий епічний план, то отримало б не просто зелену Сахару. Люди позбулися б від необхідності у викопному паливі: пустельна установка виробляла б 82 ТВт електроенергії в рік. Сьогоднішнє споживання всієї планети – близько 18 ТВт", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розвінчав міф про те, що сонячні панелі можуть завдати шкоди здоров'ю через радіоактивності або хімічних речовин є міфом.

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