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24 января • обновлено в 01:57
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/ Солнечная энергетика

Найден способ повышения эффективности солнечных панелей

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Китайская компания Jinko Solar сообщила, что довела эффективность своих двухсторонних солнечных панелей до 22,49%.

Об этом сообщает SolarPowerWorldOnline. Это достижение подтверждено немецким центром сертификации TÜV Rheinland, пишет издание.

Солнечные панели Jinko Solar

Солнечные панели Jinko Solar

kinstacdn.com

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Согласно сообщению компании, благодаря использованию антибликового покрытия и передовых технологий металлизации инженеры смогли повысить эффективность двухсторонних фотоэлементов PERC p-типа до 21,82%, а монокристаллических солнечных панелей HOT n-типа до 22,49%.

"Благодаря расположению фотоэлектрических элементов по новой технологии Tiling Ribbon, которая устраняет зазоры между модулями, нам удалось обеспечить высокую эффективность и надежность, а также улучшить внешний вид модулей", – сообщили в компании. При этом в Jinko Solar не предоставили информацию о дополнительных технических характеристиках модулей.

"Мы стремимся выпускать высококачественные панели, которые будут эффективно работать в самых сложных условиях. Этот новый мировой рекорд проложит путь к новому витку технологических и отраслевых достижений", – заявил вице-президент JinkoSolar доктор Джин Хао.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как китайская компания Risen Energy сообщила о начале выпуска односторонних солнечных панелей мощностью более 500 Вт и эффективностью в 20,2%, что является мировым рекордом для панелей такого типа.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Китай
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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