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24 січня • оновлено в 01:58
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Знайдено спосіб підвищення ефективності сонячних панелей

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Китайська компанія Jinko Solar повідомила, що довела ефективність своїх двосторонніх сонячних панелей до 22,49%.

Про це повідомляє SolarPowerWorldOnline. Досягнення підтверджено німецьким центром сертифікації TÜV Rheinland, пише видання.

Сонячні панелі Jinko Solar

Сонячні панелі Jinko Solar

kinstacdn.com

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Згідно з повідомленням компанії, завдяки використанню покриття з функцією антивідблиску і передових технологій металізації інженери змогли підвищити ефективність двосторонніх фотоелементів PERC p-типу до 21,82%, а монокристалічних сонячних панелей HOT n-типу до 22,49%.

"Завдяки розташуванню фотоелектричних елементів за новою технологією Tiling Ribbon, яка усуває зазори між модулями, нам вдалося забезпечити високу ефективність і надійність, а також поліпшити зовнішній вигляд модулів", – повідомили в компанії. При цьому в Jinko Solar не надали інформацію про додаткові технічні характеристики модулів.

"Ми прагнемо випускати високоякісні панелі, які будуть ефективно працювати в найскладніших умовах. Цей новий світовий рекорд прокладе шлях до нового витка технологічних і галузевих досягнень", – заявив віцепрезидент JinkoSolar доктор Джин Хао.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як китайська компанія Risen Energy повідомила про початок випуску односторонніх сонячних панелей потужністю понад 500 Вт і ефективністю в 20,2%, що є світовим рекордом для панелей такого типу.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Китай
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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