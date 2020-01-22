В Европе на дорогах установят барьеры с солнечных панелей: с какой целью

Правительство Нидерландов планирует построить многокилометровую солнечную электростанцию вдоль автомагистрали А37 на северо-востоке провинции Дренте.

Об этом пишет PV Magazine. Реализацией масштабного проекта, главной задачей которого является защита от шума, займется агентство по управлению водными ресурсами Rijkswaterstaat.

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Для реализации проекта Европейская комиссия выделила 1,4 млн евро. Солнечные панели установят на территории в 300 га вдоль каждой стороны 40-километрового отрезка трассы. Кроме того, фотоэлектрические модули также будут смонтированы в центральной части шоссе между двумя полосами движения.

Проект является частью государственной программы по электрификации и установке шумовых защитных объектов, и не нарушит естественное воспринятие окружающего ландшафта, отмечают создатели. Для этого еще в 2016 году были проведены необходимые исследования.

Это уже не первый проект такого рода в стране – в октябре 2017 года компания Heijmans анонсировала создание шумозащитных барьеров со встроенными двусторонними солнечными батареями на нескольких автомагистралях в Нидерландах. Их первый проект представляет собой участок трассы А50 длиной 400 м у города Уден.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Solar Roadways в США разрабатывает дорожное покрытие из модульных солнечных панелей, устойчивых к сильным и регулярным повреждениям.

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