В Европе на дорогах установят барьеры с солнечных панелей: с какой целью

Правительство Нидерландов планирует построить многокилометровую солнечную электростанцию вдоль автомагистрали А37 на северо-востоке провинции Дренте.
Об этом пишет PV Magazine. Реализацией масштабного проекта, главной задачей которого является защита от шума, займется агентство по управлению водными ресурсами Rijkswaterstaat.
Для реализации проекта Европейская комиссия выделила 1,4 млн евро. Солнечные панели установят на территории в 300 га вдоль каждой стороны 40-километрового отрезка трассы. Кроме того, фотоэлектрические модули также будут смонтированы в центральной части шоссе между двумя полосами движения.
Проект является частью государственной программы по электрификации и установке шумовых защитных объектов, и не нарушит естественное воспринятие окружающего ландшафта, отмечают создатели. Для этого еще в 2016 году были проведены необходимые исследования.
Это уже не первый проект такого рода в стране – в октябре 2017 года компания Heijmans анонсировала создание шумозащитных барьеров со встроенными двусторонними солнечными батареями на нескольких автомагистралях в Нидерландах. Их первый проект представляет собой участок трассы А50 длиной 400 м у города Уден.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Solar Roadways в США разрабатывает дорожное покрытие из модульных солнечных панелей, устойчивых к сильным и регулярным повреждениям.
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