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13 января • обновлено в 17:44
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/ Солнечная энергетика

Турция планирует инвестировать в "зеленую" энергетику Украины

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Турецкие компании заинтересованы в развитии "зеленой" генерации Украины, в частности, в крупные инфраструктурные проекты возобновляемой энергетики.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает "Энергореформа". По его словам, представители официального Киева активно оказывают содействие зарубежным бизнесменам.

Турция планирует инвестировать в "зеленую" энергетику Украины

"По обращениям, которые поступают непосредственно к нам, мы видим заинтересованность турецкого бизнеса в крупных инфраструктурных проектах в Украине – в "зеленой энергетике" и в сельском хозяйстве", – сказал он. По словам Сибига, возросло как количество, так и масштаб предприятий, которые интересуются инвестициями в Украине.

Издание также отмечает, что в настоящее время посольство Украины в Турции "активизировало свою деятельность". Благодаря усилиям дипломатов среди турецких бизнесменов распространяется информация об "окне возможностей", сообщают авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году правительство Украины планирует выделить 1,6 млрд грн на стимулирование энергоэффективности и 400 млн грн на "теплые кредиты" для населения.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Турция
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия Инвестиции
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