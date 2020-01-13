Туреччина планує інвестувати в "зелену" енергетику України

Турецькі компанії зацікавлені в розвитку "зеленої" генерації України, зокрема, в великі інфраструктурні проекти відновлюваної енергетики.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє "Енергореформа". За його словами, представники офіційного Києва активно сприяють закордонним бізнесменам.

"За зверненнями, які надходять безпосередньо до нас, ми бачимо зацікавленість турецького бізнесу в великі інфраструктурні проекти в Україні – в "зеленій енергетиці" і в сільському господарстві", – сказав він. За словами Сибіга, зросла як кількість, так і масштаб підприємств, які цікавляться інвестиціями в Україні.

Видання також зазначає, що в даний час посольство України в Туреччині "активізувало свою діяльність". Завдяки зусиллям дипломатів серед турецьких бізнесменів поширюється інформація про "вікно можливостей", повідомляють автори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2020 році уряд України планує виділити 1,6 млрд грн на стимулювання енергоефективності та 400 млн грн на "теплі кредити" для населення.

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