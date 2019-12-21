Прорыв в энергетике? Ученые рассказали о возможностях солнечных панелей нового типа

Группа ученых из Университета Пердью в США выяснила, что двухсторонние солнечные панели позволяют добывать на 20% электроэнергии больше, чем обычные модули.

Об этом говорится в статье на профильном портале Национальной академии наук США. Ученые также отметили потенциал использования панелей такого типа вместе с прозрачными модулями.

Двухсторонние солнечные панели solarpowerworldonline.com

Напомним, что большинство современных солнечных панелей улавливают солнечный свет и преобразуют его в электричество только со стороны, обращенной к источнику света. Однако на обратную сторону также попадает часть излучения, которое можно преобразовать в электричество.

Двусторонние солнечные батареи позволяют располагать панели вертикально на земле или крышах и даже горизонтально, как навес. Но до сих пор оставалось непонятно, насколько эти панели эффективнее обычных, какой они имеют коэффициент полезного действия и сколько денег позволят сэкономить, говорится в публикации.

По итогам исследования ученые делают вывод, что двусторонние ячейки, составляющие солнечные панели, позволяют достичь прироста в 15–20% по сравнению с ячейками односторонних солнечных панелей. Ученые даже приняли во внимание местность, на которой располагается солнечная электростанция.

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Авторы работы также показывают, что эффективность двусторонних солнечных элементов увеличивается с повышением количества отраженного от поверхности света. Это значит, что панель, стоящая, например, не бетоне, будет эффективнее той, что расположена на траве, так как в первом случае от материала поверхности отражается больше света, который затем попадает на теневую сторону.

Исследователи также использовали новую формулу, чтобы выделить наилучшие конструкции двусторонних панелей для сельского хозяйства и окон зданий в густонаселенных городах. Прозрачные двусторонние панели позволяют вырабатывать солнечную энергию на сельскохозяйственных землях, не отбрасывая при этом тень, которая бы мешала росту растений. А создание двусторонних окон для зданий поможет городам использовать больше возобновляемых источников энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из Массачусетского технологического института разработали прозрачное покрытие из органического полимера, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими.

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