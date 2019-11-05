Ученые в Швеции нашли новый способ добычи и хранения солнечной энергии

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли способ добычи, хранения и использования солнечной энергии при помощи особого вещества на базе углерода, водорода и азота.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что над решением этой проблемы группа исследователей работала в течение десятилетия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Исследователь Каспер Мот-Поулсен bloomberg.com

"В основе технологии стоит особое вещество, которое при попадании на него солнечного света поглощает энергию и удерживает до тех пор, пока катализатор не выделит ее в виде тепла. Исследователи потратили несколько лет и $2,5 млн на создание своего рода "хранилища", которое, по словам 40-летнего профессора кафедры химии и химического машиностроения Каспера Мот-Поульсена, может на порядок превзойти характеристики существующих на рынке литий-ионных аккумуляторов", – отмечает издание.

Открытие команды исследователей во главе с Мот-Пулсеном уже заслужило признание в научном мире. К примеру, профессор кафедры материаловедения и инжиниринга в Массачусетском технологическом институте (MIT) назвал изобретение коллег из Швеции "решающим, если мы хотим, чтобы этот подход к хранению энергии стал применяться массово".

По оценкам ученых, новые продукты для добычи и хранения энергии на основе нового вещества могут появиться на рынке через несколько лет. Однако для этого нужно еще порядка $5 млн, уточняют исследователи.

При этом сам Мот-Поулсен сейчас не может назвать стоимость технологических решений на основании своей разработки. Однако он уверен в ее основном преимуществе – для производства не нужны редкие или дорогие элементы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработали прототип гибкой батареи, форму которой можно изменять, не причиняя вреда запасу энергии.

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