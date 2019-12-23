До 60%: вчені знайшли спосіб збільшити ефективність сонячних панелей

Ефективність сонячних панелей з перовськіта можна підвищити до 66% завдяки лазерній технології. Це втричі перевищує ефективність існуючих модулів.

Про це йдеться в дослідженні групи вчених з Сінгапуру і Нідерландів, пише профільний портал SciTechDaily. Автори відкриття розробили метод, який дозволяє визначати ділянки батарей з найбільшим потенціалом для видобутку електроенергії.

Під час роботи вчені використовували надшвидкі лазери для того, щоб підвищити здатність фотоелектричних елементів поглинати випромінювання Сонця і перетворювати його на електроенергію. Використання перовськіта у якості джерела для створення панелей разом з технологією вчених дозволяє довести ефективність такого модуля до 66%, що в три рази перевищує поточний рекорд ефективності сонячних панелей.

Варто зазначити, що у сонячних панелей є два ключові параметри: потужність і ефективність. В даний момент за критерієм ефективності лідерство утримує компанія Sun Power, чиї панелі забезпечують показник в 22,8%. На другому місці за ефективністю стоять панелі LG і REC Solar (21.7%), третє місце утримує Panasonic (20.3%).

Розробку вчених можна поєднати з прозорим покриттям з органічного полімеру PEDOT, яке зробить сонячні панелі більш потужними і менш крихкими. Під час випробувань матеріалу вчені нанесли шар PEDOT на перовськітовий фотоелемент, який вважається потенційною заміною кремнієвих сонячних елементів. В результаті продуктивність перовськитів підвищилася, до того ж елементи стали вдвічі "витривалішими".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технологічного університету Чалмерса в Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання сонячної енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

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