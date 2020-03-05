Ученые создали "чистые" солнечные панели нового типа: в чем их ключевое отличие

Фотоэлектрические модули из перовскита позволят сделать солнечную энергетику экологически чистой, избавив от углеродного следа.

Об этом пишет издание Inverse. Издание подчеркивает, что сейчас производство традиционных солнечных панелей из кремния по-прежнему связано с выбросами СО2 в атмосферу.

Фотоэлектрический модуль из перовскита acvmagazine.com

Использование "зеленой" энергии считается одним из главных способов сократить выбросы парниковых газов, отказаться от сжигания ископаемого топлива и предотвратить климатическую катастрофу. Однако производство тех же солнечных панелей все еще генерирует СО2 – в ближайшие десять создание кремниевых панелей будет генерировать больше парниковых газов, чем международная авиация.

Однако международная группа исследователей нашла технологию, которая может сделать солнечную энергетику по-настоящему углеродно-нейтральной. Эксперименты с фотоэлектрическими модулями из перовскита показали, что такие солнечные панели дешевле и эффективнее традиционных кремниевых, однако их коммерческому успеху препятствует низкий срок службы.

Авторы работы предложили методику, которая позволит продлить жизнь перовскитным солнечным элементам. Воспользовавшись технологией герметизации стекла, которую применяют при изготовлении лобовых стекол автомобилей, они создали воздухонепроницаемую оболочку, способную предотвратить проникновение кислорода к перовскиту и деградацию последнего, благодаря чему получили КПД в 9,3%, что является рекордом.

По словам исследователей, хотя такая методика изготовления солнечных панелей не идеальна, она генерирует в 20 раз меньше выбросов, чем производство кремниевых элементов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что солнечные панели из перовскита могут совершить прорыв на рынке возобновляемой энергетики из-за своей цены и прочности, однако для широкого внедрения новой технологии нужны миллионы долларов.

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