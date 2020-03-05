Вчені створили "чисті" сонячні панелі нового типу: в чому їхня ключова відмінність

Фотоелектричні модулі з перовськіта дозволять зробити сонячну енергетику екологічно чистою, позбавивши від вуглецевого сліду.

Про це пише видання Inverse. Видання підкреслює, що зараз виробництво традиційних сонячних панелей з кремнію все ще є джерелом викидів СО2 до атмосфери.

Фотоелектричний модуль з перовськіта acvmagazine.com

Використання "зеленої" енергії вважається одним з головних способів скоротити викиди парникових газів, відмовитися від спалювання викопного палива і запобігти кліматичній катастрофі. Однак виробництво тих же сонячних панелей все ще генерує СО2 – в найближчі десять створення кремнієвих панелей буде генерувати більше парникових газів, ніж міжнародна авіація.

Однак міжнародна група дослідників знайшла технологію, яка може зробити сонячну енергетику по-справжньому вуглецево-нейтральною. Експерименти з фотоелектричними модулями з перовськіта показали, що такі сонячні панелі дешевші і більш ефективні за традиційні кремнієві, проте їх комерційному успіху перешкоджає низький термін служби.

Автори роботи запропонували методику, яка дозволить продовжити життя перовськітним сонячним елементам. Скориставшись технологією герметизації скла, яку застосовують при виготовленні лобових стекол автомобілів, вони створили повітронепроникну оболонку, здатну запобігти проникненню кисню до перовськіту і деградацію останнього, завдяки чому отримали ККД в 9,3%, що є рекордом.

За словами дослідників, хоча така методика виготовлення сонячних панелей не ідеальна, вона генерує в 20 разів менше викидів, ніж виробництво кремнієвих елементів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що сонячні панелі з перовськіта можуть зробити прорив на ринку відновлюваної енергетики через свою ціну і міцность, однак для широкого впровадження нової технології потрібні мільйони доларів.

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