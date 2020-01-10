Сонячну енергетику в 2020 році очікує гучний прорив: озвучено прогноз

У 2020 році енергетики по всьому світу введуть в дію 142 ГВт сонячних електростанцій, причому лідируючу позицію в цьому плані як і раніше буде займати Китай.

Про це йдеться в прогнозі консалтингового агентства IHS Marki з Великобританії, повідомляє пресслужба компанії. На думку аналітиків, результат 2020 року на 15% поб'є рекорд 2019 року, коли було встановлено близько 124 ГВт станцій на фотоелектричних панелях.

Сонячні панелі solarfeeds.com

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Згідно з попереднім прогнозом авторів дослідження, в 2020 році встановлена потужність сонячної енергетики перевищить 1 ГВт в 43 країнах світу. Ще 10 років тому таких країн було 10, відзначають експерти.

Лідерство Китаю в сонячній енергетиці збережеться, однак на його частку буде припадати менший відсоток нових сонячних станцій. Якщо в 2017 році КНР забезпечила понад 50% світового приросту сонячної енергетики, то в найближчі роки його частка становитиме близько 30%.

Приріст сонячної енергетики в США в 2020 році приблизно на 20% перевершить торішній показник. Завдяки цьому Штати залишаться другим за розміром ринком в світі.

У Європі протягом 2020 року встановлять 24 ГВт нових сонячних електростанцій, впевнені аналітики. Очікується, що ключовими європейськими ринками будуть Іспанія, Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія і Україна – на їх частку доведеться 63% всіх нових об'єктів Європи.

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