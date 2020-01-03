Предотвратить климатический апокалипсис: составлена программа спасения Земли на десятилетие

Для того, чтобы избежать катастрофических изменений климата, человечеству в ближайшие 10 лет придется следовать четкой программе действий.

Об этом говорится в статье издания Wired, основанной на отчете экспертов ООН. Издание отмечает, что предсказывать будущее "сложно, однако необходимо, если мы хотим подготовиться к суровым условиям мира, который нас ждет в 2030 году".

Авторы статьи напоминают, как в октябре 2018 года аналитики ООН заявили, что у человечества осталось 12 лет для возможности избежать катастрофических климатических изменений. Согласно плану, до 2030 года правительствам стран мира необходимо было сократить выбросы вредных газов на 50%. Однако с тех пор их количество лишь увеличивается, отмечает издание.

"Если честно, то к 2030 году человечество явно не вымрет. Эксперты ООН в своем отчете утверждали, что чем быстрее мы переведем мировую экономику на "зеленые" источники энергии, тем легче нам будет бороться с последствиями климатических изменений: штормами, подъемом уровня моря и лесными пожарами. Однако что для этого нужно сделать?" – пишут авторы статьи.

По версии издания, для спасения человечества придется следовать "списку далеко идущих целей":

ввести налоги на отходы ;

субсидировать солнечные панели и электрокары;

финансово стимулировать внедрение зеленой энергетики ;

существенно переделать аккумуляторные батареи , которые должны стать эффективнее из-за растущего спроса;

перестроить систему общественного транспорта и города, искореняя транспорт с двигателями внутреннего сгорания;

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про вывод Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые сообщили, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год. По мнению исследователей, грядущие катастрофы будут происходить вне зависимости от того, произойдет ли сокращение вредных выбросов в атмосферу, как того требуют экологи.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!