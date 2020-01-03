Запобігти кліматичному апокаліпсису: складено програму порятунку Землі на десятиліття

Для того, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, людству в найближчі 10 років доведеться дотримуватися чіткої програми дій.

Про це йдеться в статті видання Wired, заснованої на звіті експертів ООН. Автори зазначають, що прогнозувати майбутнє "складно, проте необхідно, якщо ми хочемо підготуватися до суворих умов світу, який нас чекає у 2030 році".

Нагадується, як у жовтні 2018 року аналітики ООН заявили, що у людства залишилося 12 років для можливості уникнути катастрофічних кліматичних змін. Згідно з планом, до 2030 року урядам країн світу необхідно було скоротити викиди шкідливих газів на 50%. Однак з того часу їхня кількість лише збільшується, зауважує джерело.

"Якщо чесно, то до 2030 року людство явно не вимре. Експерти ООН у своєму звіті стверджували, що чим швидше ми переведемо світову економіку на "зелені" джерела енергії, тим легше нам буде боротися з наслідками кліматичних змін: штормами, підйомом рівня моря й лісовими пожежами. Однак що для цього потрібно зробити?" – пишуть автори статті.

За версією видання, для порятунку людства доведеться виконувати настанови зі "списку далекосяжних цілей":

ввести податки на відходи;

субсидувати сонячні панелі й електрокари;

фінансово стимулювати впровадження зеленої енергетики;

істотно переробити акумуляторні батареї, які мають стати ефективнішими через попит, що постійно зростає;

перебудувати систему громадського транспорту й міста, відмовляючись від транспорту з двигунами внутрішнього згоряння;

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як експерти з Міжурядової групи зі зміни клімату повідомили, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, що раніше спостерігалися раз на століття, до 2050 року почнуть відбуватися щороку. На думку дослідників, прийдешні катастрофи траплятимуться незалежно від того, чи відбудеться скорочення шкідливих викидів у атмосферу, як того вимагають екологи.

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