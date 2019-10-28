Аномальная погода, вызванная глобальным потеплением, может привести к разрушению или уничтожению четверти всех мостов США.

Об этом говорится в статье издания Popular Mechanics. Авторы также подчеркивают, что причиной изменения климата стали действия человека.

Новое исследование, проведенное в Университете штата Колорадо, изучило состояние более 600 тыс. стальных мостов, которые были построены после Второй мировой войны и являются наиболее распространенными в США. По их данным, глобальное изменение температуры воздуха окажет катастрофическое воздействие на структуру мостов и может привести к их крушению.

"Несмотря на то, что текущая температура не представляет проблемы, в ближайшие 20 лет почти 25% мостов могут или рухнуть полностью или частично обрушиться. В будущем эти цифры лишь вырастут, и к 2080 году под угрозой уничтожения окажутся 49% мостов США", – говорится в статье.

Главной проблемой мостов станут забитые мусором температурные швы, которые также называют компенсаторами. Их задача – безопасно поглощать разницу температурных перепадов объемов конструкций (т.е. расширение во время нагревания), компенсировать вибрацию во время землетрясений или осадки грунта, и удерживать конструкции вместе.

Забитые грязью компенсаторы перестанут препятствовать естественному расширению объема стали при нагревании. И если в обычной ситуации это не представляло проблемы, то в случае, когда температура будет постоянно повышаться, это станет "рецептом идеальной катастрофы".

"Мы, как инженеры, должны начать смотреть за пределы того, чему нас изначально учили. Нам нужно анализировать ситуацию и начинать думать о том, что изменение климата повлияет на все привычные нам системы", – заявил инженер Хуссам Махмуд из группы исследователей.

По его словам, под угрозой разрушения оказались мосты по всей стране, однако холодные регионы в особой опасности. Проблема заключается в том, что конструкции, построенные на Севере страны, изначально не создавались с учетом более высоких температур. Это грозит глобальным кризисом на уровней всей страны, уверен инженер.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram