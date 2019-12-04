Покроет в десятикратном объеме: как "Звезда смерти" спасет планету от энергокризиса

Если полностью покрыть солнечными панелями поверхность космической станции "Звезда смерти" из киносаги "Звездные войны", это перекроет потребности Земли в энергии в десятикратном объеме.

Об этом сообщает издание "PV Magazine". Несмотря на ироничность посыла статьи авторов, она ссылается на глобальные планы правительства Японии запустить на орбиту земли космическую солнечную станцию.

Космическая станция "Звезда смерти" из киносаги "Звездные войны" dailymail.co.uk

Новости Инженеры из Германии и Китая резко увеличили мощность солнечных панелей

Огромный космический корабль "Звезда смерти" диаметром 160 км может отдать под солнечные панели порядка 40 тыс. квадратных километров поверхности, которая обращена к ближайшему солнцу. При этом учитывается только свободное от технических сооружений, вентиляционных шахт и систем обороны пространство, отмечает издание.

Суммарно на квадратном километре станции можно установить солнечные панели мощностью 171 МВт. Таким образом вся станция способна генерировать порядка 6,8 ТВТ электроэнергии в случае правильного расположения объекта по отношению к ближайшей звезде. Этой энергии хватит, чтобы обеспечить 2,47 млрд домашних хозяйств планеты Земля.

Кроме того, авторы напоминают, что в шестом эпизоде саги под названием "Возвращение джедая" была представлена увеличенная версия станции, котора стала больше на 900 км в диаметре. В случае использования потенциала ее поверхности для генерации энергии, можно получить 218 тыс ТВт-ч солнечной энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности Земли в десятикратном объеме.

Издание также отмечает целесообразность использования панелей черного цвета для сохранения эстетики "Звезды смерти" в соответствии с изначальным замыслом дизайнеров фильма.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что правительство Китая планирует построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 МВт к 2035 году. Добываемую на станции энергию планируют передавать на землю беспроводным способом.

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