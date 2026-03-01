'Лучше они бы не делали этого': Трамп резко ответил на угрозы Ирана

Президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Американский президент предупредил, что лучше иранскому режиму воздержаться от каких-либо действий против Соединенных Штатов.

Также президент США пригрозил своим ответным ударом, если Иран надумает атаковать. Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Иран продолжает сыпать угрозы

Трамп заявил, что Иран надумал нанести по Соединенным Штатам "очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде". Кроме того, американский президент предупредил, что в случае, если Тегеран надумает мстить, иранский режим ждут новые удары.

"Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы нанесем им удары с такой силой, какой никогда раньше не было! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп", – заявил президент США.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена ​​воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

