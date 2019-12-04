Покриє в десятикратному обсязі: як "Зірка смерті" врятує планету від енергокризи

Якщо повністю покрити сонячними панелями поверхню космічної станції "Зірка смерті" з кіносаги "Зоряні війни", це перекриє потреби Землі в енергії в десятикратному обсязі.

Про це повідомляє видання "PV Magazine". Незважаючи на іронічність посилу статті авторів, вона посилається на глобальні плани уряду Японії запустити на орбіту землі космічну сонячну станцію.

Космічна станція "Зірка смерті" з кіносаги "Зоряні війни" dailymail.co.uk

Новини Інженери з Німеччини та Китаю різко збільшили потужність сонячних панелей

Величезний космічний корабель "Зірка смерті" діаметром 160 км може віддати під сонячні панелі близько 40 тис. квадратних кілометрів поверхні, яка звернена до найближчого сонця. При цьому враховується тільки вільний від технічних споруд, вентиляційних шахт і систем оборони простір, відзначає видання.

Сумарно на квадратному кілометрі станції можна встановити сонячні панелі потужністю 171 МВт. Таким чином вся станція здатна генерувати близько 6,8 ТВТ електроенергії в разі правильного розташування об'єкта по відношенню до найближчої зірки. Цієї енергії вистачить, щоб забезпечити 2,47 млрд домашніх господарств планети Земля.

Крім того, автори нагадують, що в шостому епізоді саги під назвою "Повернення джедая" була представлена збільшена версія станції, яка стала більше на 900 км в діаметрі. У разі використання потенціалу її поверхні для генерації енергії, можна отримати 218 тис ТВт-год сонячної енергії. Цього вистачить, щоб забезпечити потреби Землі в десятикратному обсязі.

Видання також наголошує на доцільності використання панелей чорного кольору для збереження естетики "Зірки смерті" відповідно до початкового задуму дизайнерів фільму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що уряд Китаю планує побудувати космічну сонячну електростанцію потужністю 200 МВт до 2035 року. Видобуту на станції енергію планують передавати на землю бездротовим способом.

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