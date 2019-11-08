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8 ноября • обновлено в 17:43
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Инженеры из Германии и Китая резко увеличили мощность солнечных панелей

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Компания Longi Solar вместе с немецким институтом TUV Rheinland сообщила об увеличении уровня добычи электроэнергии на 20% благодаря использованию экспериментальных солнечных панелей.

Об этом сообщает EcoTechnica. В качестве экспериментальной установки компания использовала двухсторонние монокристаллические модули и солнечные элементы n-типа с негативно заряженными пластинами.

Солнечные панели Longi Solar

Солнечные панели Longi Solar

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Экспериментальную площадку с восемью модулями установили в сентябре прошлого года в Ченнаи, на юго-востоке Индии. Двухсторонние модули были смонтированы на стойке с наклоном в 15 градусов и расположены на высоте одного метра от земли.

Отчет показал, что оба двусторонних продукта по производительности превзошли односторонние. Более высокую производительность модуля n-типа специалисты Longi Solar объясняют безрамочным типом его конструкции.

Данные с места тестирования также показали более высокую производительность двухсторонних панелей в дни с более рассеянным солнечным светом. Эта информация поможет исследователям доказать выгоду установки двухсторонних солнечных модулей, отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли способ добычи, хранения и использования солнечной энергии при помощи особого вещества на базе углерода, водорода и азота.

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Тема
Солнечные панели
Место
Китай
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика
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