Что происходит с солнечными панелями после "смерти": описан процесс

Количество отходов солнечных панелей растет с каждым годом, и уже к 2050 году достигнет объема в 5 млн тонн, что может нанести удар по окружающей среде при неправильной переработке.

Об этом говорится в статье издания "Наука и техника". Отсутствие специальных мощностей для переработки токсичных и опасных для здоровья элементов фотоэлектрических модулей в будущем может стать серьезной проблемой, отмечает издание.

Солнечные панели после поломки hovall.com

"Проблема утилизации солнечных батарей взорвется с полной силой через два-три десятилетия. Этот процесс может разрушить окружающую среду из-за возникновения огромного количества отходов, которые очень сложно перерабатывать", – отмечают авторы.

Срок жизни современных панелей оценивается в 20-30 лет, после чего возникнет вопрос утилизации "солнечного мусора". Придется что-то делать с алюминиевыми рамами и стойками, а также с защитными стеклами – вместе они составят 85-95% отходов, отмечают авторы.

"Остальное – сами батареи, металлическая фольга, распределительные щиты, контактные коробки, соединительные провода, печатные платы, свинцовый припой. В состав солнечных панелей некоторых типов, например тонкопленочных, входят ядовитые соединения – теллурид кадмия или диселенид меди и индия", – сообщает издание.

Солнечные модули состоят из стекла, алюминия, меди и полупроводниковых материалов, которые могут быть извлечены и использованы повторно. Сегодня в Европе извлекается для повторного использования 65-70% материалов, из которых состоят солнечные модули.

"В настоящее время многие компании озабочены тем, чтобы сделать процесс переработки панелей наиболее экологически чистым для окружающей среды. Многие из химических веществ имеют большой потенциал для переработки из-за их ценности. Новые технологии также проложили путь для использования в процессе создания и утилизации модулей органических продуктов, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду", – отмечают авторы статьи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как компания Risen Energy в Китае сообщила о начале выпуска солнечных панелей мощностью более 500 Вт и эффективностью в 20,2%, что, по мнению производителя, "открывает новую эру солнечной энергетики".

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