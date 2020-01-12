Що відбувається із сонячними панелями після "смерті": описано процес

Кількість відходів сонячних панелей зростає з кожним роком, і вже до 2050 року досягне обсягу в 5 млн тонн, що може нанести удар по навколишньому середовищу при неправильній переробці.

Про це йдеться в статті видання "Наука і техніка". Відсутність спеціальних потужностей для переробки токсичних і небезпечних для здоров'я елементів фотоелектричних модулів в майбутньому може стати серйозною проблемою, відзначає видання.

Сонячні панелі після поломки hovall.com

"Проблема утилізації сонячних батарей вибухне з повною силою через два-три десятиліття. Цей процес може зруйнувати навколишнє середовище через виникнення величезної кількості відходів, які дуже складно переробляти", – відзначають автори.

Термін життя сучасних панелей оцінюється в 20-30 років, після чого виникне питання утилізації "сонячного сміття". Доведеться щось робити з алюмінієвими рамами і стійками, а також із захисними стеклами – разом вони складуть 85-95% відходів, відзначають автори.

"Решта – самі батареї, металева фольга, розподільні щити, контактні коробки, сполучні дроти, друковані плати, свинцевий припій. До складу сонячних панелей деяких типів, наприклад тонкоплівкових, входять отруйні сполуки – телурид кадмію або діселеніда міді та індію", – повідомляє видання .

Сонячні модулі складаються зі скла, алюмінію, міді й напівпровідникових матеріалів, які можуть бути вилучені і використані повторно. Сьогодні в Європі витягується для повторного використання 65-70% матеріалів, з яких складаються сонячні модулі.

"В даний час більшість компаній стурбовано тим, щоб зробити процес переробки панелей найбільш екологічно чистим для навколишнього середовища. Багато з хімічних речовин мають великий потенціал для переробки через їх цінності. Нові технології також проклали шлях для використання в процесі створення і утилізації модулів органічних продуктів, які роблять менший вплив на навколишнє середовище", – відзначають автори статті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як компанія Risen Energy в Китаї повідомила про початок випуску сонячних панелей потужністю понад 500 Вт і ефективністю в 20,2%, що, на думку виробника, "відкриває нову еру сонячної енергетики".

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