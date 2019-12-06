Coca-Cola приобщилась к "зеленым" трендам: на заводе установили уникальное оборудование

На заводе Coca-Colа в Швейцарии установили двухсторонние солнечные панели мощностью 115 кВт. Модули такого типа позволяют добывать больше энергии при меньших затратах.

Об этом сообщает Tadviser. Авторы статьи подчеркивают, что это первый объект "зеленой" энергетики на двухсторонних фотоэлектрических модулях, сданный в коммерческую эксплуатацию в Европе.

Здание завода компании Сoca-Cola по производству воды Valser coca-colahellenic.com

Установленные на крыше завода в коммуне Вальс двухсторонние солнечные панели ориентированы с востока на запад. Это позволяет сместить пик добычи энергии на утренние и вечерние часы. Также это позволяет получать на 30% больше электроэнергии в течение всего жизненного цикла по сравнению с обычными односторонними модулями.

Двухсторонние солнечные панели на крыше завода Coca-Cola coca-colahellenic.com

Издание отмечает, что двусторонние модули стали одним из главных трендов на рынке солнечной энергетики после того, как в 2018 году их доля на рынке достигла 20% и продолжает расти на сегодняшний день.

Двухсторонние модули получают на 30% больше электроэнергии по сравнению с обычными односторонними панелями coca-colahellenic.com

"Использование двусторонних модулей в коммерческих проектах говорит о том, что владельцы солнечных установок всё больше ориентируются на конечную себестоимость электроэнергии в течение всего жизненного цикла модулей. Двусторонние модули являются одними из самых эффективных и позволяют достичь максимально быстрого возврата инвестиций", – заявил представитель фирмы поставщика панелей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые в США разработали прозрачное покрытие из органического полимера, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими.

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