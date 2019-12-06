Coca-Cola долучилася до "зелених" трендів: на заводі встановили унікальне обладнання

На заводі Coca-Colа у Швейцарії встановили двосторонні сонячні панелі потужністю 115 кВт. Модулі такого типу дозволяють добувати більше енергії за менших витрат.

Про це повідомляє Tadviser. Автори статті наголошують, що це перший об'єкт "зеленої" енергетики на двосторонніх фотоелектричних модулях, зданий у комерційну експлуатацію в Європі.

Будівля заводу компанії Сoca-Cola з виробництва води Valser coca-colahellenic.com

Встановлені на даху заводу в комуні Вальс двосторонні сонячні панелі орієнтовані зі сходу на захід. Це допомогло змістити пік видобутку енергії на ранкові та вечірні години. Також це дає змогу отримувати на 30% більше електроенергії протягом всього життєвого циклу, порівнюючи зі звичайними односторонніми модулями.

Двосторонні сонячні панелі на даху заводу Coca-Cola coca-colahellenic.com

Видання зазначає, що двосторонні модулі стали одним із головних трендів на ринку сонячної енергетики після того, як у 2018 році їхня частка на ринку досягла 20% і продовжує зростати на сьогодні.

Двосторонні модулі отримують на 30% більше електроенергії, порівнянюючи зі звичайними односторонніми панелями coca-colahellenic.com

"Використання двосторонніх модулів у комерційних проєктах говорить про те, що власники сонячних установок все більше орієнтуються на кінцеву собівартість електроенергії протягом всього життєвого циклу модулів. Двосторонні модулі є одними з найбільш ефективних і дозволяють досягти максимально швидкого повернення інвестицій", – заявив представник фірми постачальника панелей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені в США розробили прозоре покриття з органічного полімеру, яке зробить сонячні панелі більш потужними й менш крихкими.

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