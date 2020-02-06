Побили мировой рекорд: ученые из Европы показали новые солнечные панели

В Германии ученые из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца создали фотоэлемент из перовскита и кремния, который показал эффективность 29,15%.

Это стало новым мировым рекордом, пишет говорится в сообщении пресс-службы института. Рекордное достижение было подтверждено специалистами Института солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE.

Прототип фотоэлектрического модуля helmholtz-berlin.de

Глава исследовательской группы Стив Альбрехт уже заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он уверен в реальности достижения уровня эффективности фотоэлектрических элементов выше 30% при теоретическом максимуме в 35%.

Несмотря на то, что фотоэлемент был изготовлен в лабораторных условиях, инженеры отмечают, что использованные при этом процессы можно масштабировать для промышленных условий. По их словам, наиболее перспективной технологией для создания тандемных солнечных панелей из перовскита и кремния является вакуумное напыление.

Нынешний рекордный уровень был получен благодаря оптимизации структуры фотоэлемента. Для этого был разработан специальный электропроводящий слой между компонентами фотоэлектрической ячейки.

Кроме того, был улучшен состав перовскита, что позволило добиться большей стабильности соединения, а также сбалансировать электрические токи между элементами. Для покрытия кремниевого компонента был использован оксид кремния, что позволило улучшить оптическую связь конструкции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США ученые смогли существенно уменьшить толщину кристаллических кремниевых пластин солнечных элементов.

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