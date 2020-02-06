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7 февраля • обновлено в 07:52
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/ Солнечная энергетика

Побили мировой рекорд: ученые из Европы показали новые солнечные панели

6.2т
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В Германии ученые из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца создали фотоэлемент из перовскита и кремния, который показал эффективность 29,15%.

Это стало новым мировым рекордом, пишет говорится в сообщении пресс-службы института. Рекордное достижение было подтверждено специалистами Института солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE.

Прототип фотоэлектрического модуля

Прототип фотоэлектрического модуля

helmholtz-berlin.de

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Работают даже ночью: в США создали солнечные панели нового типа

Глава исследовательской группы Стив Альбрехт уже заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он уверен в реальности достижения уровня эффективности фотоэлектрических элементов выше 30% при теоретическом максимуме в 35%.

Несмотря на то, что фотоэлемент был изготовлен в лабораторных условиях, инженеры отмечают, что использованные при этом процессы можно масштабировать для промышленных условий. По их словам, наиболее перспективной технологией для создания тандемных солнечных панелей из перовскита и кремния является вакуумное напыление.

Нынешний рекордный уровень был получен благодаря оптимизации структуры фотоэлемента. Для этого был разработан специальный электропроводящий слой между компонентами фотоэлектрической ячейки.

Кроме того, был улучшен состав перовскита, что позволило добиться большей стабильности соединения, а также сбалансировать электрические токи между элементами. Для покрытия кремниевого компонента был использован оксид кремния, что позволило улучшить оптическую связь конструкции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США ученые смогли существенно уменьшить толщину кристаллических кремниевых пластин солнечных элементов.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Германия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
вот так сюрприз - прошли все 3 поста, а было сообщение, что сообщение не прошло.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Эра углеводородов подходит к концу. Экология требует экологически чистых источников энергии. Желательно возобновляемых.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Эра углеводородов заканчивается. Экология требует современных источников энергии. СУГС!
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