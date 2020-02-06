Побили світовий рекорд: вчені з Європи показали нові сонячні панелі

У Німеччині вчені з Берлінського центру матеріалів і енергії імені Гельмгольца створили фотоелемент з перовськита і кремнію, який показав ефективність 29,15%.

Це стало новим світовим рекордом, пише йдеться в повідомленні пресслужби інституту. Рекордне досягнення було підтверджено фахівцями Інституту сонячних енергетичних систем Fraunhofer ISE.

Прототип фотоелектричного модуля helmholtz-berlin.de

Глава дослідницької групи Стів Альбрехт заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому. Він упевнений в реальності досягнення рівня ефективності фотоелектричних елементів вище 30% при теоретичному максимумі в 35%.

Незважаючи на те, що фотоелемент було виготовлено в лабораторних умовах, інженери відзначають, що використані при цьому процеси можна масштабувати для промислових умов. За їх словами, найбільш перспективною технологією для створення тандемних сонячних панелей з перовськита і кремнію є вакуумне напилення.

Нинішній рекордний рівень було отримано завдяки оптимізації структури фотоелемента. Для цього було розроблено спеціальний електропровідний шар між компонентами фотоелектричного осередку.

Крім того, було поліпшено склад перовськита, що дозволило добитися більшої стабільності з'єднання, а також збалансувати електричні струми між елементами. Для покриття кремнієвого компонента було використано оксид кремнію, що дозволило поліпшити оптичну зв'язок конструкції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США вчені змогли істотно зменшити товщину кристалічних кремнієвих пластин сонячних елементів.

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