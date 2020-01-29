Солнечные панели станут в разы дешевле: в США сделали важное открытие

В США ученые смогли уменьшить толщину кристаллических кремниевых пластин солнечных элементов. В перспективе возможно уменьшение объема со 160 до 40 мкм.

Об этом сообщает издание MIT News. Исследователи уверены, что благодаря их работе можно в перспективе существенно снизить стоимость солнечных панелей.

Кремниевые солнечные панели agatelektro.com.ua

Уменьшить толщину кремниевых солнечных элементов пытались неоднократно, особенно лет десять назад, когда цены на кремний взлетели из-за ограниченного предложения на рынке. Однако тонкий кремний легко ломался, увеличивая выход брака на производстве, при этом солнечные элементы на его основе показывали невысокую эффективность.

С учетом того, что в 90% всех солнечных панелей используется кристаллический кремний, уменьшение его расхода в четыре раза позволит существенно снизить стоимость панелей. Кроме того, это позволит увеличить выпуск солнечных элементов заводами: сегодня темпы их производства также являются сдерживающим фактором для развития "зеленой" энергетики.

Ученые уверены, что новые технологии прямого выращивания тонких заготовок (альтернатива вырезанию их из толстых кремниевых цилиндров) позволят снизить толщину ещё больше – в пределе, до 15 мкм. Столь сильное удешевление кремниевых панелей позволит им конкурировать с фотоэлектрическими модулями из перовскита, привлекательность которых сегодня во многом обусловлена их низкой стоимостью по сравнению с кремниевыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Национального института науки и технологий Ульсана в Южной Корее создали прозрачные солнечные панели, которые можно устанавливать на окнах зданий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!