На півдні України побудують плавучу станцію: активісти б'ють на сполох через радіацію

В акваторії Каховського водосховища на території Покровської сільської ради побудують плавучу сонячну електростанцію, поруч з якою також розмістять вітрогенератори.

Про це повідомляє локальний портал Nikopol News, який посилається на розпорядження екс-голови районної державної адміністрації Нікопольського району Олега Кириченко.

thestar.com

Будівництвом проекту займеться енергетична компанія "Рівер Вінд Юкрейн" з Дніпра.

Обидві станції планують встановити на ділянці, що належить до водного державного фонда площею 8000 га.

В рамках проекту автори проекту проведуть аналіз можливості побудови вітрової і сонячної електростанцій, а також установки плаваючих фотоелектричних панелей.

За даними місцевої влади, для узгодження проекту також проведуть громадські слухання.

"При цьому серед активістів висловлюються побоювання, що будівельні роботи піднімуть з дна сховища радіоактивний мул", - зазначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як сонячна електростанція в США під час роботи вбиває тисячі птахів.

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