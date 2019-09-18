Головна Новини
18 вересня • оновлено в 13:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Сонячна енергетика

На півдні України побудують плавучу станцію: активісти б'ють на сполох через радіацію

865 Читати матеріал російською

В акваторії Каховського водосховища на території Покровської сільської ради побудують плавучу сонячну електростанцію, поруч з якою також розмістять вітрогенератори.

Про це повідомляє локальний портал Nikopol News, який посилається на розпорядження екс-голови районної державної адміністрації Нікопольського району Олега Кириченко.

На півдні України побудують плавучу станцію: активісти б'ють на сполох через радіацію

thestar.com

Новини
Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції

Будівництвом проекту займеться енергетична компанія "Рівер Вінд Юкрейн" з Дніпра.

Обидві станції планують встановити на ділянці, що належить до водного державного фонда площею 8000 га.

В рамках проекту автори проекту проведуть аналіз можливості побудови вітрової і сонячної електростанцій, а також установки плаваючих фотоелектричних панелей.

За даними місцевої влади, для узгодження проекту також проведуть громадські слухання.

"При цьому серед активістів висловлюються побоювання, що будівельні роботи піднімуть з дна сховища радіоактивний мул", - зазначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як сонячна електростанція в США під час роботи вбиває тисячі птахів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори
Місце
Україна
Тег
Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
руденко евгений
руденко евгений
кто такие "активисты"? очередной раз бабло хотят срубить?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel