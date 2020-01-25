Світові рекордсмени: названо список найбільших виробників сонячних панелей

У 2019 році найбільшим постачальником сонячних панелей стала китайська компанія JinkoSolar, яка поставила 14 ГВт фотоелектричних модулів.

Про це повідомляє PV Infolink. За даними видання, в минулому році виробник поставив 11 ГВт потужностей.

Рейтинг виробників pvinfolink.com

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Друге і третє місце зайняли компанії JA Solar і Trina, які поставили на ринок 10 ГВт сонячних модулів кожна. В першу десятку також увійшли Longi, Canadian Solar, Hanwha Q Cells, Risen, Suntech, Astronergy, and Talesun.

Видання зазначає, що всі компанії, які потрапили в список, розташовано в Китаї. При цьому за обсягами експорту перші п'ять місць посіли Jinko, JA Solar, Canadian Solar, Trina і Risen, які сукупно експортували з Китаю 34 гВт сонячні панелей.

Десять найбільших компаній продали в 2019 році 80 ГВт сонячних модулів, що відповідає 65,4% світового ринку. Загальний обсяг продажів в світі склав 121,4 ГВт.

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