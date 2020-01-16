Лесные пожары в Австралии резко повлияли на работу солнечных электростанций

Расположенные на крышах домов солнечные панели в Австралии выработали на 45% меньше электроэнергии из-за массивных пожаров, которые охватили всю страну.

Об этом говорится в сообщении компании Solar Analytics, пишет издание Domain Media. Cамое сильное снижение мощности фотоэлектрических модулей произошло на Новый год, в канун сильных пожаров.

Лесные пожары в Австралии telegraph.co.uk

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По данным Solar Analytics, которая контролирует потребление энергии и производительность порядка 35 тыс. солнечных площадок по всей стране, особо сильное падение выработки "зеленой" энергии произошло в Канберре, около 45%. В Сиднее мощность панелей падала в течение декабря с 15% до 27%.

Эксперты также рассказали, что снижение выработки панелей не ограничилось днями, когда небо было затянуто смогом пожарищ. Кроме того, от пожаров пострадали даже панели, которые были расположены на большом удалении от очагов возгорания. Основной причиной ухудшения работы фотоэлектрических моделей стал слой пепла, который образовался на поверхности панелей.

Издание напоминает, что в среднем пыль и твердые частицы способны снизить эффективность солнечных панелей на 25%. Соответствующие исследования были проведены в регионах Индии и Китая. В случае двух стран причиной загрязнения воздуха стали выбросы от сжигания ископаемого топлива, в частности угля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году энергетики по всему миру введут в строй 142 ГВт солнечных электростанций, причем лидирующую позицию в этом плане по-прежнему будет занимать Китай.

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