Лісові пожежі в Австралії різко вплинули на роботу сонячних електростанцій

Розташовані на дахах будинків сонячні панелі в Австралії виробили на 45% менше електроенергії через масивні пожежі, які охопили всю країну.

Про це йдеться в повідомленні компанії Solar Analytics, пише видання Domain Media. Наібільш сильне зниження потужності фотоелектричних модулів сталося на Новий рік, напередодні сильних пожеж.

Лісові пожежі в Австралії telegraph.co.uk

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За даними Solar Analytics, яка контролює споживання енергії і продуктивність близько 35 тис. сонячних майданчиків по всій країні, особливо сильне падіння вироблення "зеленої" енергії відбулося в Канберрі, близько 45%. У Сіднеї потужність панелей падала протягом грудня з 15% до 27%.

Експерти також розповіли, що зниження вироблення панелей не обмежилося днями, коли небо було затягнуте смогом згарищ. Крім того, від пожеж постраждали навіть панелі, які були розташовані на великій відстані від вогнищ загоряння. Основною причиною погіршення роботи фотоелектричних моделей став шар попелу, що утворився на поверхні панелей.

Видання нагадує, що в середньому пил і тверді частинки здатні знизити ефективність сонячних панелей на 25%. Відповідні дослідження були проведені в регіонах Індії і Китаю. У разі двох країн причиною забруднення повітря були викиди від спалювання викопного палива, зокрема вугілля.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2020 році енергетики по всьому світу введуть в дію 142 ГВт сонячних електростанцій, причому лідируючу позицію в цьому плані як і раніше буде займати Китай.

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