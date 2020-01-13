В США внезапно обанкротилась крупная солнечная станция

В США солнечная тепловая электростанция Crescent Dunes мощностью 110 МВт была остановлена после того, как потеряла последнего клиента.
Об этом сообщает Bloomberg. В свое время в гелиотермальный проект инвестировали порядка $1 млрд, включая кредиты от государства.
Солнечная тепловая электростанция Crescent Dunes
bloomberg.com
Строительство солнечной станции Crescent Dunes гелиотермального типа станции началось в 2011 году: разработчики планировали, что объект будет вырабатывать электроэнергию 24 часа в сутки. Кроме того, считалось, что благодаря системе хранения тепловой энергии в расплавленной соли станция сможет поставлять энергию даже в пиковые часы.
Напомним, во время работы гелиотермальной станции расположенные по кругу зеркала фокусируют концентрированный пучок солнечного света на тепловом элементе (сосуде с водой или солью), который расположен в центре объекта.
Объект был введён в эксплуатацию в сентябре 2015 года, однако уже в октябре 2016-го его пришлось остановить из-за протечки резервуара с расплавленной солью. Возобновить выработку электроэнергии удалось только в июле 2017 года.
В 2019 году электростанция потеряла единственного клиента-покупателя энергии, компанию NV Energy, входящую в империю Уоррена Баффета, которая упрекала Crescent Dunes в недостаточной надёжности и неспособности обеспечить поставку требуемых объёмов электроэнергии. В результате этой потери объект был остановлен.
Сейчас задолженность станции перед государством оценивается в $737 млн. Руководство объекта ищет покупателя, который сможет реанимировать станцию, или разобрать.
Кроме того, станция по сути стала жертвой научного прогресса: в начале 2010-х годов, когда проект только создавался, фотоэлектрическая генерация была почти в 4 раза дороже, чем гелиотермальная. Сегодня же цена фотоэлектрической генерации стала в 3-4 раза дешевле.
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