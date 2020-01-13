В США внезапно обанкротилась крупная солнечная станция

В США солнечная тепловая электростанция Crescent Dunes мощностью 110 МВт была остановлена после того, как потеряла последнего клиента.

Об этом сообщает Bloomberg. В свое время в гелиотермальный проект инвестировали порядка $1 млрд, включая кредиты от государства.

Солнечная тепловая электростанция Crescent Dunes bloomberg.com

Строительство солнечной станции Crescent Dunes гелиотермального типа станции началось в 2011 году: разработчики планировали, что объект будет вырабатывать электроэнергию 24 часа в сутки. Кроме того, считалось, что благодаря системе хранения тепловой энергии в расплавленной соли станция сможет поставлять энергию даже в пиковые часы.

Напомним, во время работы гелиотермальной станции расположенные по кругу зеркала фокусируют концентрированный пучок солнечного света на тепловом элементе (сосуде с водой или солью), который расположен в центре объекта.

Объект был введён в эксплуатацию в сентябре 2015 года, однако уже в октябре 2016-го его пришлось остановить из-за протечки резервуара с расплавленной солью. Возобновить выработку электроэнергии удалось только в июле 2017 года.

В 2019 году электростанция потеряла единственного клиента-покупателя энергии, компанию NV Energy, входящую в империю Уоррена Баффета, которая упрекала Crescent Dunes в недостаточной надёжности и неспособности обеспечить поставку требуемых объёмов электроэнергии. В результате этой потери объект был остановлен.

Сейчас задолженность станции перед государством оценивается в $737 млн. Руководство объекта ищет покупателя, который сможет реанимировать станцию, или разобрать.

Кроме того, станция по сути стала жертвой научного прогресса: в начале 2010-х годов, когда проект только создавался, фотоэлектрическая генерация была почти в 4 раза дороже, чем гелиотермальная. Сегодня же цена фотоэлектрической генерации стала в 3-4 раза дешевле.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Heliogen заявила о создании уникального метода, который позволит повысить мощность солнечных электростанций.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!