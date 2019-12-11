Лазери і нанотехнології: в Україні навчилися різко збільшувати потужність сонячних панелей

В Україні за допомогою лазерної технології навчилися вдвічі підвищувати потужність сонячних панелей.

Про це розповів автор технології та глава компанії Novinano Ярослав Гнилицький, пише Ліга.Tech. За словами інноватора, в Україні подібного обладнання немає (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ілюстрація роботи лазерного різака media.licdn.com

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"Серцем" технології українця є фемтосекундний лазер, який працює на рівні атомів і молекул, що дозволяє безпосередньо змінювати властивості будь-якої поверхні. Точність і методика технології знімає необхідність впливати на поверхню хімічно для лазерного впливу.

Основна перевага технології – в умінні створювати унікальні наноструктури. Цього, за твердженням Гнилицького, поки не досяг ніхто у світі.

"Можна обробити поверхню нанолазером – і вона перестане намокати, повністю відштовхуватиме лід. Це дуже цікаво авіабудівним компаніям. Також ми можемо обробити сонячний елемент – і він поглинатиме вдвічі більше сонячної енергії, виросте ККД панелі", – розповідає глава компанії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla отримала патент на технологію лазерного очищення сонячних панелей.

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