Найбільший торговий центр Відня переходить на зелену енергію: що це дасть

Найбільший торговий центр Відня "Донауцентрум" встановить потужну сонячну станцію на даху свого будинку.

Електрики від сонячних панелей нової СЕС повинно вистачити для майже повного забезпечення потреби торгових площ, повідомляє Photovoltaik. Енергія буде вироблятися і споживатися в одній локації, що логічно, зручно і дозволяє уникнути втрат в мережах.

Згідно з розрахунками, СЕС буде виробляти 170 тисяч кВт*год електроенергії на рік. Для цього за три роки на площі в 6500 квадратних метрів встановлять близько 3500 сонячних панелей. Їх загальна потужність складе 1 МВт. Це значна цифра для одного будинку. Для порівняння, в Україні порогова потужність дахової сонячної електростанції для власних потреб, установка якої не вимагає спеціального дозволу – 30 кВт.

Найбільший ТЦ Відня переходить на "зелену" енергію

Нове будівництво відповідає "стратегії сталого розвитку" "Донауцентрум". До неї разом з двома існуючими в ТЦ геліоколлекторними системами відноситься сучасна вентиляція з поверненням тепла та енергоефективне освітлення, яке дозволяє економити електроенергію. Крім того, ТЦ оснащений датчиками з дистанційним управлінням для обліку споживання води і світла, за допомогою яких можна відстежити надлишкову витрату і оперативно відреагувати у разі потреби.

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