В Дании откроют лыжный склон на крыше завода по утилизации мусора. Видео

В Дании откроют горнолыжный склон на крыше завода по утилизации мусора "Amager Bakke". Этим летом, до открытия искусственной трассы шведский фристайлер Джеспер Тьедер получил разрешение протестировать ее на мероприятии Audi Nines. Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца новости.

Склон собираются открыть в октябре этого года. Тогда жители Копенгагена смогут кататься на лыжах прямо в своем городе, на крыше гибридного мусороперерабатывающего завода, сообщает ресурс "waste-management-world".

Завод "Amager Bakke" перерабатывает около 400 тыс. тонн мусора. При этом из мусора жителей Копенгагена гибридный завод в год производит тепло для 60 тысяч домашних хозяйств и снабжает электричеством более 30 тысяч домов.

Шведский фристайлер Джеспер Тьедер тестирует искусственный склон на крыше мусороперерабатывающего завода “Amager Bakke” в Копенгагене waste-management-world

И в добавок ко всему Amager Bakke становится местным рекреационным районом с пешеходными тропами и искусственным лыжным спуском длиной 500 метров высоко над проливом Эресунн.

Пример Дании показывает, что направление “энергия из мусора” (waste-to-energy plants) может не только решить вопрос с утилизацией отходов, выработки энергии из них, но параллельно стать площадкой для досуга людей.

Для Украины подобное пока кажется чем-то недостижимым.

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