'Видно, как они уважают Америку': Зеленский отметил цинизм России, которая обстреливает объекты энергетики во время похолодания

Россия пользуется похолоданием и пытается поразить как можно больше украинских энергетических объектов. В результате ночных ударов российских войск погибли люди, есть раненые, а основной целью врага остается полное обесточивание городов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал 9 января во время вечернего обращения, которое было обнародовано после очередной волны атак по разным регионам Украины. Он подчеркнул, что такие действия демонстрируют пренебрежение России к международной дипломатии и партнерам Украины.

Обращение президента было обнародовано на официальных ресурсах главы государства. В нем он подробно остановился на ситуации с восстановлением энергетической инфраструктуры и работе ремонтных бригад в различных областях.

Президент прямо заявил о характере российских атак, отметив: "Россияне пользуются погодой – похолоданием – и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию".

Атаки на энергетику

В обращении Владимир Зеленский отметил, что восстановительные работы продолжаются сразу в нескольких регионах. По его словам, ремонтные бригады работают в Киеве и области, на Днепровщине, Львовщине, в Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.

Он отдельно упомянул Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, где, по его словам, работы фактически не останавливаются. "Задействовано максимум сил, чтобы восстановить жизнеобеспечение", – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил о масштабе ночной атаки. "Прошлой ночью было более двухсот российских дронов и также значительное количество баллистики, и в основном против Киева", – сказал он. По словам главы государства, в результате этих ударов погибли четыре человека, почти три десятка получили ранения.

Цели врага

Президент заявил, что удары по столице не были единичными. Перед этим российские войска атаковали Днепр, Кривой Рог, Запорожье и Одессу. Зеленский отметил, что такая последовательность атак четко демонстрирует тактику противника.

"Основная российская тактика – пытаться полностью выключить города", – отметил он. По его словам, местные власти должны четко осознавать эту цель врага и готовиться к противодействию.

Президент отдельно обратил внимание на ситуацию в Киеве, отметив финансовые возможности столицы. "Наиболее обеспеченный финансами город Украины – и должны быть все необходимые резервные схемы", – сказал Зеленский, обращаясь к городской власти.

Вопрос безопасности

Глава государства сообщил, что провел специальное заседание энергетического кабинета с участием военных, чиновников и специальных служб. По его словам, во время встречи обсуждались вопросы защиты энергообъектов и необходимые решения.

Зеленский также упомянул об очередном применении Россией баллистического оружия средней дальности. "Был снова орешник – теперь против Львовщины", – заявил он, отметив близость удара к границам Европейского Союза.

Президент подчеркнул, что такие удары представляют одинаковый вызов для различных европейских столиц. "Если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься", – отметил он.

Поддержка партнеров

По словам Зеленского, сегодня также был подробный доклад военных, в частности главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Речь шла и о работе с партнерами по гарантиям безопасности.

Президент подчеркнул, что документы во многих аспектах финализированы, однако ключевым остается практическое выполнение. Он подчеркнул важность своевременной поставки систем ПВО, оборудования для энергетики и финансовой поддержки Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия ударов.

"Я хочу поблагодарить и всех наших людей, которые задействованы в ликвидации последствий ударов. Это действительно героическая работа. За часы люди делают то, что в других странах, бывает, занимает дни и недели. Важно, что везде есть помощь, везде есть ремонты, максимум усилий, чтобы вернуть электричество, отопление людям. Поручил чиновникам информировать максимально, что и в какие сроки будет сделано", – сказал он, отметив, что в Украине за часы делают то, на что в других странах могут уйти дни и недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь пятницы, 9 января, Россия нанесла удар вблизи западной границы Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник" во время широкомасштабной воздушной атаки, которая была направлена на энергетическую инфраструктуру и повредила жилые дома и убила гражданских людей. В минобороны РФ заявили, что этот "Орешник" был якобы "местью" за вымышленную атаку на резиденцию российского диктатора.

