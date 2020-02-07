В мире эпидемия коронавируса: предсказан удар по "зеленой" энергетике

Вспышка коронавируса в Китае может в будущем стать причиной роста цен на солнечные панели, поскольку производители испытывают нехватку сырья из-за простоя производственных предприятий.

Об этом сообщает PV Magazine. На объемы производства также повлияют продленные новогодние отпуска, которые власти ввели для борьбы с эпидемией, а также требование к рабочим из зараженных районов находится в двухнедельном карантине.

Производство солнечных панелей magazinemi.com

По данным издания, в Китае рабочие из очагов заражения были помещены в карантин на две недели. Власти пошли на этот вынужденный шаг, чтобы спасти как можно больше людей от заболевания.

Из-за карантина объемы производства во всех отраслях промышленности в пострадавших регионах значительно упали. Кроме того, во многих провинциях было серьезно нарушено транспортное сообщение, что еще больше скажется на объемах и скорости производства.

Крупные китайские производители солнечной энергии заявили, что заводы пока что работают в минимальном режиме, и возвращения к нормальному темпу в ближайшем будущем не ожидается. Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности уже призвала правительство отложить сроки завершения крупных проектов в сфере солнечной энергетики на 2-5 месяцев.

Эксперты считают, что из-за эпидемии проблемы с производством будут продолжаться до середины года. Если с вирусом получится разобраться к концу июня, то восстановление прежних темпов может начаться только в третьем квартале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что смог в 2019 году на добыче энергии при помощи домашней солнечной станции мощностью заработать более 65 тыс. грн

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