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8 лютого • оновлено в 07:53
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/ Сонячна енергетика

У світі епідемія коронавірусу: передбачено удар по "зеленій" енергетиці

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Спалах коронавірусу в Китаї може в майбутньому стати причиною зростання цін на сонячні панелі, оскільки виробники відчувають нестачу сировини через простій виробничих підприємств.

Про це повідомляє PV Magazine. На обсяги виробництва також вплинуть продовжені новорічні відпустки, які влада ввела для боротьби з епідемією, а також вимога до робітників із заражених районів знаходиться в двотижневому карантині.

Виробництво сонячних панелей

Виробництво сонячних панелей

magazinemi.com

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За даними видання, в Китаї робітники з вогнищ зараження були поміщені до карантину на два тижні. Влада пішла на цей вимушений крок, щоб врятувати якомога більше людей від захворювання.

Через карантин обсяги виробництва у всіх галузях промисловості в постраждалих регіонах значно впали. Крім того, у багатьох провінціях було серйозно порушено транспортне сполучення, що ще більше позначиться на обсягах і швидкості виробництва.

Великі китайські виробники сонячної енергії заявили, що заводи поки що працюють в мінімальному режимі, і повернення до нормального темпу в найближчому майбутньому не очікується. Китайська асоціація фотоелектричної промисловості вже закликала уряд відкласти терміни завершення великих проектів у сфері сонячної енергетики на 2-5 місяців.

Експерти вважають, що через епідемію проблеми з виробництвом триватимуть до середини року. Якщо з вірусом вийде розібратися до кінця червня, то відновлення колишніх темпів може початися тільки в третьому кварталі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що зміг в 2019 році на видобутку енергії за допомогою домашньої сонячної станції потужністю заробити більше 65 тис. Грн

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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