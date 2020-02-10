Ефективність виросте в рази: з'явилася схема правильного встановлення сонячних панелей

Для того, щоб "вичавити" максимум з домашньої сонячної електростанції, потрібно ставити сонячні панелі по ходу сонця для максимально ефективного уловлювання випромінювання в різний час доби.

Про це повідомляє портал 72.ru. Установка сонячних панелей потужністю 30 кВт на території приватного будинку допоможе не тільки забезпечити будинок електрикою, а й продавати надлишки назад в мережу, впевнені автори.

Ілюстрація alteco.in.ua

"Дозволеного для домашнього використання обсягу в 30 кВт вистачить для індивідуального споживача. Наприклад, на квартиру в місті нормативно регламентується до 4 кВт. Припустимо, у вас заміський будинок, що нашпиговано технікою – навіть в цьому випадку вам за очі вистачить потужності 30 кВт. У заміських котеджів гарантована встановлена потужність – 10 кВт. Як правило, люди ставлять до десяти панелей. Одна панель – це 100 ват пікової фотоелектричної потужності", – запевняє доктор технічних наук Володимир Велькин.

Однак без інтенсивного і постійного сонячного світла панель 100 Вт, зрозуміло, не видасть. Напруга буде вироблятися, але величина струму від слабкого сонця буде низька.

Ціна і потужність домашньої електростанції зазвичай розраховується з індивідуальних потреб. Наприклад, якщо вам достатньо лампочки і телевізора, можна обійтися електростанцією до 12 тис. грн.

"Наприклад, електростанція за 60 тис. грн може видати близько 3-4 кВт на добу. Це чотири панелі на 250 Вт, інвертор з вбудованим контролером і чотири акумулятора по 100 ампер-годин. Чотири панелі виробляють приблизно 1 кВт на годину при яскравому сонці, середньодобова вироблення – в районі 5 кВт. Плюс акумулятори запасають близько 4 кВт", – відзначає експерт.

При цьому обладнання прослужить досить довго. Наприклад, термін служби панелей – 25 років. Інвертор і контролер будуть безперебійно працювати до десяти років. Найдорожча і часто замінна частина – акумулятори, які в залежності від режиму роботи працюють від двох до чотирьох років. Це в довгостроковій перспективі дозволить говорити про окупність проекту і вихід на чистий прибуток.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що на видобутку енергії за допомогою домашньої сонячної станції заробив понад 2300 євро.

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